EU zabranjuje ruski gas do 2027! Ovo je plan postepenog ukidanja uvoza

Evropski savet saopštio je da je postigao dogovor sa predstavnicima Evropskog parlamenta o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa do 2027. godine, nakon što je Savet EU u oktobru usvojio nacrt uredbe.

Sporazum predviđa pravno obavezujuću zabranu uvoza tečnog prirodnog gasa i gasa iz cevovoda iz Rusije, sa potpunom zabranom krajem 2026. godine, odnosno od jeseni 2027. godine.

Lars Ogor, ministar za klimu, energiju i komunalne usluge Danske, rekao je da je to velika pobeda za celu Evropu.

– Moramo staviti tačku na zavisnost EU od ruskog gasa, a trajna zabrana njegovog uvoza u EU predstavlja veliki korak u pravom smeru. Veoma sam zadovoljan i ponosan što smo uspeli da tako brzo postignemo dogovor sa Evropskim parlamentom. To pokazuje da smo posvećeni jačanju naše bezbednosti i očuvanju energetskog snabdevanja – izjavio je Ogor.

Prelazni period za postojeće ugovore o snabdevanju

Zvaničnici su potvrdili da će uvoz ruskog gasa cevovodom i tečnog prirodnog gasa (LNG) biti zabranjen šest nedelja nakon stupanja na snagu nove uredbe, uz zadržavanje prelaznog perioda za postojeće ugovore:

– za kratkoročne ugovore o snabdevanju zaključene pre 17. juna 2025. godine, zabrana uvoza ruskog gasa primenjivaće se od 25. aprila 2026. za LNG i od 17. juna 2026. godine za gas iz cevovoda.

– za dugoročne ugovore o uvozu LNG, zabrana će se primenjivati od 1. januara 2027. godine, u skladu sa 19. paketom sankcija.

– kada je reč o dugoročnim ugovorima o uvozu gasa iz cevovoda, zabrana će stupiti na snagu 30. septembra 2027. godine, pod uslovom da su ciljevi punjenja skladišta predviđeni u regulativi o skladištenju gasa na putu da budu postignuti, a najkasnije 1. novembra 2027. godine.

Udeo ruskog gasa u uvozu EU iznosio je 12 odsto u oktobru, znatno manje u odnosu na oko 45 odsto pre izbijanja rata u Ukrajini 2022. godine.

Mađarska, Francuska i Belgija ostaju među državama članicama koje i dalje uvoze ruski gas, navodi Rojters.

(Objektiv)