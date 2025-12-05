Hronika Hronika

Osumnjičeni G.R. u slučaju pada nadstrešnice uhapšen u Hrvatskoj

20:07

05.12.2025

Foto: Printscreen/YT

BEOGRAD – Jedan od osumnjičenih u predmetu Tužilaštva za organizovani kriminal u istrazi finansijskih tokova u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu, G. R., uhapšen je 1. novembra u Hrvatskoj, potvrđeno je RTS-u u tom tužilaštvu. Informaciju je potvrdilo i Ministarstvo pravde.

G. R. je uhapšen po poternici koju su izdali nadležni organi Republike Srbije, navelo je Ministarstvo.

Bio je u bekstvu i jedini koji u predmetu u vezi sa padom nadstrešnice Železničke stanice u Novo Sadu nije saslušan.

Određen mu ekstradicioni pritvor odlukom Županijskog suda u Slavonskom Brodu.

Ministarstvo pravde navodi da je nakon zvanične informacije da je G. R. uhapšen, podnelo 12. novembra hrvatskim nadležnim organima molbu za izručenje, u skladu sa bilateralnim sporazumom.

(Pančevac)

