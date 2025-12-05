Ukinuta presuda Dijani Hrkalović, ponavlja se suđenje

BEOGRAD – Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu kojom je bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović bila osuđena na kaznu zatvora od 16 meseci, povodom optužbi da je iskorišćavanjem svog položaja u MUP-u kočila istrage i procesuiranje kriminalaca, i naložio ponavljanje suđenja.

Drugostepeni sud je preinačio presudu u pogledu na trećeokrivljenog Milorada Šušnjića i povećao mu kaznu za tri godine, osudivši ga pravosnažno na kaznu zatvora od četiri godine, objavljeno je na sajtu tog suda.

U odnosu na Hrkalović i na drugookrivljenog Dejana Milenkovića, sud je, usvjajanjem žalbe javnog tužioca, prvostepenu presudu ukinuo i u tom delu predmet vratio na ponovno suđenje.

Prvostepenom presudom Hrkalović je bila osuđena za krivično delo trgovina uticajem, trećeookrivljeni Milorad Šušnjić je bio na kaznu zatvora od godinu dana zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, dok je drugookrivljeni Dejan Milenković bio oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja.

U obrazloženju odluke koja se odnosi na Šušnjića, drugostepeni sud je naveo da je Viši sud u Beogradu pravilno ocenio olakšavajuće i otežavajuće okolnosti na strani okrivljenog, ali veće Apelacionog suda smatra da je prvostepeni sud dao prenaglašen značaj olakšavajućim okolnostima, a umanjen značaj činjenici da je Šušnjić delo izvršio na mestu načelnika PU Novi Sad.

Apelacioni sud u odnosu na oslobađajući deo presude, nalazi da je presuda zahvaćena bitnom povredom odredaba krivičnog postupka, koja se ogleda u tome da prvostepeni sud za Milenkovića i Hrkalović nije dao jasne razloge zbog čega presuda nije mogla biti ispitana.

U odluci se navodi da je za Hrkalović, kada je reč o pravnoj kvalifikaciji, u odnosu na operativnu obradu „Mangusta“, presuda morala biti u celosti ukinuta zbog čega će prvostepeni sud u ponovnom postupku raspravljati o svim krivično pravnim radnjama koje su okrivljenoj Hrkalović stavljene na teret.

Hrkalović je ranije negirala da poznaje vođu organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka, kao i da ima veze sa ubistvom Vlastimira Miloševića, 30. januara 2017. godine u centru Beograda.

Ona je takođe negirala navode da je naložila načelniku novosadske policije da Darka Eleza stavi pod operativnu obradu kako bi ga zaštitila da ne mogu druge policijske uprave da ga nadziru.

Optužnim predlogom Tužilaštva za organizovani kriminal Hrkalovićka se tereti zbog dva krivična dela trgovina uticajem u produženom trajanju, zbog čega je tužilaštvo tražilo da joj sud izrekne kaznu zatvora od pet godina.

Pored navedenog, Hrkalović se tereti da je 2018. godine naložila načelniku Milenkoviću da ne postupi odmah po nalozima sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu i postupajućeg tužioca, koji su tražili da im se dostavi automatska obrada mobilnog telefona Veljka Belivuka, u to vreme okrivljenog za ubistvo Vlastimira Miloševica 30. januara 2017. u Beogradu.

Kasnije je Belivuk pravosnažno oslobođen od tih optužbi, a sada je u pritvoru i optužen je za najbrutalnija krivična dela kao vođa kriminalne grupe „Principi“, među kojima je sedam teških ubistava.

Hrkalović se tereti i da je sa bivšim načelnikom Policijske uprave Novi Sad Miloradom Šušnjićem neovlašćeno prisluškivala bosanskog kriminalca Darka Eleza, koji je nedavno izručen iz Srbije Bosni i Hercegovini zbog niza, tamo počinjenih, krivičnih dela.

(Pančevac)