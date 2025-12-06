Pokrenuta istraga protiv državljana Kine, oteli i silovali dve Kineskinje

PANČEVO Viši sud u Pančevu odredio je danas pritvor do 30 dana za osumnjičene državljane Kine L.X.G. (40), C.J.L. (38), oboje bez prijavljenog boravišta u Srbiji i W.T. (43) sa boravištem u Dolovu, zbog postojanja osnova sumnje da su kao saizvršioci izvršili krivično delo otmica, a osumnjičeni W.T. i dva krivična dela silovanje.

Osumnjičenima, koji su prethodno saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, na teret se stavlja da su od oktobra 2025. godine obmanjivali dve oštećene, državljanke Kine, 39 i 36, koje su 3. decembra odvezli sa aerodroma „Nikola Tesla“ u Beogradu do kuće u Dolovu gde su ih do 4. decembra upotrebom sile i pretnjom ubistvom i teškim telesnim povređivanjem zadržali protivno njihovoj volji, kako bi od njih i njima bliskih lica iznudili novac.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, osumnjičenom W.T. se stavlja na teret i da je u navedenoj kući upotrebom sile prinudio oštećene na čin izjednačen s obljubom, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Pančevu.

Više javno tužilaštvo u Pančevu predložilo je, nakon saslušanja, pritvor za osumnjičene zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke kao i zato što im se stavlja na teret izvršenje krivičnih dela za koja su propisane kazne zatvora u trajanju preko deset godina, a način izvršenja krivičnih dela je doveo do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

(Pančevac)