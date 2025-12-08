Evo kad kreću radovi na rekonstrukciji Pančevačkog mosta

Teneder JP „Putevi Srbije“ za izradu Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju Pančevačkog mosta u vrednosti od 14 miliona dinara ističe 9. decembra,

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ raspisalo je tender za izradu Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju Pančevačkog mosta u vrednosti od 14 miliona dinara, koji ističe 9. decembra, objavljeno je na Portalu javnih nabavki.

Nadležni tvrde da bi radovi mogli da počnu sredinom 2026. godine, a da će do tada rešiti imovinska pitanja objekata ispod mosta, raspisati tender za radove i obezbediti novac.

Građani Palilule, Pančeva, ali i putnici iz Vršca i Zrenjanina koji prolaze preko Pančevačkog mosta, godinama traže da se njegova obnova nađe na listi prioriteta, jer tvrde da je most u sve gorem stanju.

Za samo jedan sat u popodnevnom špicu gotovo 6.000 vozila pređe preko Pančevačkog mosta. Vozilima težim od 12 tona prelazak preko mosta je zabranjen, a rekonstruisan je samo deo kojim idu vozovi, piše RTS.

Stručnjaci objašnjavaju da su kapaciteti mosta odavno prevaziđeni i da su glavni uzrok gužvi – upravo prilazi i izlazi.

„Most nema kapacitet da primi novi protok saobraćaja. A na izlazu, izlazne saobraćajnice nemaju kapacitet da prime saobraćaj sa mosta. Tako da je, da kažem, zaglavljeno, zastoj je i na početku i na kraju saobraćajnica“, kaže Krsto Lipovac, profesor Saobraćajnog fakulteta.

Jelena Tornjanski iz Inženjerske komore Srbije kaže da je najveći izazov kod rekonstrukcije mosta kao što je Pančevački, to kako regulisati saobraćaj i da se zato radi fazno da se što manje remeti saobraćaj.

Nove prilazne konstrukcije

Planirano je da se ruše stare i izgrade nove prilazne konstrukcije od Bogoslovije do Pančevačkog mosta. Petlja Krnjača trebalo bi da se radi u nekoliko faza. Pre rušenja izgradiće se privremene rampe kako bi saobraćaj funkcionisao i tokom radova.

„Pravimo jednu silaznu rampu sa Pančevačkog mosta, koja će se povezati sa Vilinim vodama i preko Klaničke i Dunavske ulice izlazimo na Ulicu despota Stefana. Kada izgradimo tu privremenu rampu, onda počinje rušenje sadašnje konstrukcije, gledajući smer od Bogoslovije ka Pančevačkom mostu“, kaže Miodrag Poledica, pomoćnik direktora JP „Putevi Srbije“.

Pančevački most, kažu arhitekte, na dragocenoj je lokaciji. Zato je važno da ga rekonstruišu isključivo specijalizovana preduzeća i za projektovanje i za izgradnju i da se strateški precizno isplanira šta će sve okolo u budućnosti biti.

„Neophodno je da imamo u vidu da je potrebno da integrišemo sadašnji most u buduću ulogu te saobraćajnice u gradu, a to podrazumeva ispravno i tačno i precizno planiranje inkorporacije u budući metro koji je na ovoj lokaciji“, kaže Danijela Rabrenović, arhitekta.

Pančevački most nalazi se na mestu na kome je od 1935. godine stajao Most kralja Petra Drugog koji je srušen u Drugom svetskom ratu. Poslednji put obnovljen je 1965. godine, a oni koji se tog vremena sećaju kažu da je most bio lep.

(Pančevac)

Raspisan tender za izradu plana rekonstrukcije Pančevačkog mosta