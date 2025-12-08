Evo kad kreću radovi na rekonstrukciji Pančevačkog mosta

NOVOGODIŠNJA JELKA: Najveći trendovi ukrašavanja ove sezone
Teneder JP „Putevi Srbije“ za izradu Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju Pančevačkog mosta u vrednosti od 14 miliona dinara ističe 9. decembra,
Javno preduzeće „Putevi Srbije“ raspisalo je tender za izradu Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju Pančevačkog mosta u vrednosti od 14 miliona dinara, koji ističe 9. decembra, objavljeno je na Portalu javnih nabavki.
Nadležni tvrde da bi radovi mogli da počnu sredinom 2026. godine, a da će do tada rešiti imovinska pitanja objekata ispod mosta, raspisati tender za radove i obezbediti novac.
Stručnjaci objašnjavaju da su kapaciteti mosta odavno prevaziđeni i da su glavni uzrok gužvi – upravo prilazi i izlazi.
„Most nema kapacitet da primi novi protok saobraćaja. A na izlazu, izlazne saobraćajnice nemaju kapacitet da prime saobraćaj sa mosta. Tako da je, da kažem, zaglavljeno, zastoj je i na početku i na kraju saobraćajnica“, kaže Krsto Lipovac, profesor Saobraćajnog fakulteta.
Nove prilazne konstrukcije
Planirano je da se ruše stare i izgrade nove prilazne konstrukcije od Bogoslovije do Pančevačkog mosta. Petlja Krnjača trebalo bi da se radi u nekoliko faza. Pre rušenja izgradiće se privremene rampe kako bi saobraćaj funkcionisao i tokom radova.
„Pravimo jednu silaznu rampu sa Pančevačkog mosta, koja će se povezati sa Vilinim vodama i preko Klaničke i Dunavske ulice izlazimo na Ulicu despota Stefana. Kada izgradimo tu privremenu rampu, onda počinje rušenje sadašnje konstrukcije, gledajući smer od Bogoslovije ka Pančevačkom mostu“, kaže Miodrag Poledica, pomoćnik direktora JP „Putevi Srbije“.
Pančevački most, kažu arhitekte, na dragocenoj je lokaciji. Zato je važno da ga rekonstruišu isključivo specijalizovana preduzeća i za projektovanje i za izgradnju i da se strateški precizno isplanira šta će sve okolo u budućnosti biti.
„Neophodno je da imamo u vidu da je potrebno da integrišemo sadašnji most u buduću ulogu te saobraćajnice u gradu, a to podrazumeva ispravno i tačno i precizno planiranje inkorporacije u budući metro koji je na ovoj lokaciji“, kaže Danijela Rabrenović, arhitekta.
(Pančevac)
