Apelacioni sud obrazložio odluku: Joca Amsterdam pušten iz zatvora

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 10. decembra 2025. godine rešenje, kojim se uvažavanjem žalbe branioca osuđenog, preinačava prvostepeno rešenje i osuđeni Sreten Jocić uslovno otpušta sa izdržavanja kazne zatvora od 15 godina, na koju je osuđen presudom Višeg suda u Beogradu 3. juna 2010. godine i određuje da se isti ima odmah pustiti na slobodu, s tim što uslovni otpust može trajati najduže do 28.februara 2026. godine, piše na sajtu Apelacionog suda.

Iz Apelacionog suda navode da je odlučeno da su se stekli svi zakonski uslovi za primenu instituta uslovnog otpusta prema Jociću budući da iz izveštaja ustanove u kojoj osuđeni izdržava kaznu zatvora proizlazi da je ostvario “maksimalni napredak u tretmanu i ostvarivanju programa postupanja, te da su opšti i individualni ciljevi ispunjeni, pa se po oceni ovog suda može sa osnovom očekivati da će se osuđeni na slobodi dobro vladati, a naročito da do isteka vremena za koje je izrečena kazna neće izvršiti novo krivično delo zbog čega je ovaj sud usvojio žalbu branioca osuđenog i odlučio kao u izreci rešenja“.

Inače, branilac Joce Amsterdama je molbu za uslovni otpust njegovog branjenika podneo u septembru Višem sudu u Beogradu, ali je ta molba odbijena, pa je branilac uložio žalbu na ovu odluku Apelacionom sudu koji je na kraju preinačio odluku Višeg suda.

(Pančevac)