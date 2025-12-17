Hronika

Stariji muškarac poginuo na licu mesta, vozač kamiona lakše povređen

11:55

17.12.2025

Podeli vest:

Foto: RINA

Gornji Milanovac – U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na Ibarskoj magistrali na ulazu u Gornji Milanovac jedno lice je nastradalo na licu mesta. Do nesreće je došlo kada su se sudarili putničko vozilo i kamion.

– Stariji muškarac iz Gornjeg Milanovca koji je upravljao putničkim automobilom je poginuo. Ekipa Hitne pomoći brzo je došla na lice mesta, ali nije bilo spasa. Vozač kamiona nije teško povređen, kaže za RINU izvor sa lica mesta.

Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj deonici bio je u prekidu, a vozila su bila preusmerena kroz grad preko Ljubićke ulice.

(RINA)

Tagovi

Gornji Milanovac kamion Nesreća

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.