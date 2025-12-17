Stariji muškarac poginuo na licu mesta, vozač kamiona lakše povređen

Ovo su nove cene goriva u Srbiji: I benzin i dizel pojeftinili
Gornji Milanovac – U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na Ibarskoj magistrali na ulazu u Gornji Milanovac jedno lice je nastradalo na licu mesta. Do nesreće je došlo kada su se sudarili putničko vozilo i kamion.
– Stariji muškarac iz Gornjeg Milanovca koji je upravljao putničkim automobilom je poginuo. Ekipa Hitne pomoći brzo je došla na lice mesta, ali nije bilo spasa. Vozač kamiona nije teško povređen, kaže za RINU izvor sa lica mesta.
Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj deonici bio je u prekidu, a vozila su bila preusmerena kroz grad preko Ljubićke ulice.
(RINA)
