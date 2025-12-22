Ruski general Fanil Sarvarov poginuo je nakon što je u ponedeljak, 22. decembra, njegov automobil raznet u Moskvi.

Sarvarov je bio načelnik Uprave za operativnu obuku Oružanih snaga Rusije, a prema nekim informacijama, učestvovao je u ratovima u Čečeniji, Osetiji, Siriji i Ukrajini.

Rusija je odmah prstom uperila u Kijev.

Eksplozija se dogodila jutros oko 7 časova po moskovskom vremenu u ulici Jasenjeva u oblasti Domodedovo.

Prilikom eksplozije Sarvarov je teško povređen i živ je dočekao spasioce, ali je podlegao povredama po dolasku u bolnicu.

U eksploziji su oštećena i druga parkirana vozila.

Veruje se da je uzrok eksplozije improvizovana eksplozivna sredstva, koja je „bila postavljena ispod vozila i koja je eksplodirala nekoliko sekundi nakon što je vozilo krenulo“.

Prema informacijama ruskog medija „Agencija“, automobil je eksplodirao u blizini kuće u kojoj je bio prijavljen general, i na 150 metara od zgrade u kojoj živi više zaposlenih u GRU.

