OJT Pančevo: Optužni predlog protiv muškarca iz Kačareva zbog proganjanja

Osnovno javno tužilaštvo Pančevo podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv M.S. (1978) iz Kačareva, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo proganjanje.

On se sumnjiči da je, u vremenskom periodu od 24.1.2024. godine do 12.6.2024. godine, u Kačarevu, protivno volji oštećene A.G. (2004), u cilju uspostavljanja neposrednog kontakta, istu uporno pratio po kafićima i koncertima i slao joj poruke putem aplikacije „Messenger“ sa naloga njegove majke, u kojima je oštećenoj izjavljivao ljubav.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenog M.S. osudi na kaznu zatvora u trajanju od četiri meseca, koja će se izvršiti tako što će istu izdržavati u prostorijama u kojima stanuje.

(Pančevac)