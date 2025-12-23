Vučić: Srbija ima dogovor sa Rusijom o produženju snabdevanja gasom do 31. marta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija ima dogovor sa Rusijom o produženju snabdevanja gasom još tri meseca, do 31. marta.

„Ljudi mogu da budu sigurni i mirno spavaju, Srbija će imati i električnu energije i dovoljno gasa za predstojeću zimsku sezonu“, kazao je Vučić novinarima posle dodele ugovora najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola.

Dugovorčni ugovor o snabdevaju Srbije tzskim gasom ističe krajem ove godine.

Na pitanje o mogućnosti da mađarska naftna kompanija MOL kupi većinski ruski udeo u Naftnoj kompaniji Srbije (NIS), zbog kojeg su joj SAD sankcije, Vučić je kazao da Rusi pregovaraju sa MOL-om i da se nada da će dogovor što pre biti postignut.

Predsednik Vučić izjavio je da srpsko rukovodstvo nema ništa protiv toga jer su Mađari naši prijatelji, ali da će ako se rešenje ne nađe do 15. januara biti onako kako je on pre najavio.

„Mađari su naši prijatelji i to je sve okej. Samo da završimo što je moguće pre do 15. januara. Zato što vi morate da imate u vidu i da nam sve ide perfektno i da nikakav problem nemamo sa, recimo, sekundarnim sankcijama, a imamo i imaćemo. I da nemamo nikakav problem sa baržama, vozovima i kamionima, da uvozimo, recimo, dizel – ne možemo da uvezemo 6.000 tona dnevno, koliko trošimo. Dakle, hoću samo da vam kažem da je to nemoguća misija“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje da li ima informacije da se vode pregovori između mađarskog MOL-a i Gasproma.

Kako je rekao, samo je pitanje vremena, kada će i na koji način to morati da se menja jer je danas tačno 75. dan otkada u Srbiju nije ušla ni kap sirove nafte.

„Ponosan sam na Srbiju, ponosan sam na građane Srbije. Hajde da budemo fer jednom prema sebi. Jeste li ikada zamišljali da je moguće da Srbija 75 dana ne dobije kap nafte, a da nigde ne bude nikakve gužve, da niko ne nosi kantice, niti bilo šta, 75 dana, to nije sedam dana. Da toliko rezervi imamo, da smo toliko pripremljeni za sve i da smo se toliko ozbiljno i odgovorno ponašali“, naglasio je Vučić.

Dodao je da će se ako ne bude rešenja priča oko NIS-a završiti onako kako je ranije rekao – da će država preuzeti NIS i platiti Rusima za njihov udeo.

„Dakle, približava se i taj datum (15. januar), nadam se da će se pre toga pronaći rešenja, ako ne, šta da radimo“, rekao je Vučić.

(Pančevac/Beta)