Dan pčelarstva u subotu na Tesli uz bogat program

„Društvo pčelara – podružnica Pančevo“ poziva sve članove, zadruge i druge proizvođače meda i ostalih pčelinjih proizvoda da učestvuju u manifestaciji „Pančevački dani pčelarstva“, koja će biti održana u subotu, 27. decembra, od 11 do 20 sati u pančevačkom naselju Tesla.

Tom prilikom biće upriličena i dva stručna predavanja u Mesnoj zajednici Tesla s početkom od 11 sati, koja će održati profesionalni pčelar Miodrag Petrović i naučni saradnik Instituta za stočarstvo u Beogradu Slobodan Dolašević.

Nakon toga, od 14 do 20 sati, biće organizovana i prodajna izložba kod kružnog toka, kod poznate kafane Ljubičevo.

Tezge su besplatne za sve izlagače i potrebno je do četvrtka, 25. decembra, da se radi rezervacije jave na telefon 060/50-660-60 (kontakt osoba Dragan Zeng).

Za svakog izlagača biće obezbeđen lanč paket.

Pored toga, od 17 do 20 sati Grad Pančevo i Turistička organizacija Pančeva na istoj lokaciji organizovaće dodelu paketića uz spuštanje Deda Mraza niz zgradu, kulturno umetnički program, kao i kuvanje vina.

Pčelari će u to vreme deliti deci medenjake, a biće i priređena dečja radionica crtanja pčelica.

Prema rečima organizatora, projekat „Pančevački dani pčelarstva“ podržali su Grad Pančevo i Sekretarijat za poljoprivredu, dok je partner i Turistička organizacija Pančeva.

(Pančevac/J. Filipović)

