OJT Pančevo: Priveden rumunski državljanin zbog prevare

Policijska uprava u Pančevu, po odobrenju Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, odredila je zadržavanje u trajanju od 48 časova osumnjičenom S.I. (1995), državljaninu Republike Rumunije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Prevara.

On se sumnjiči da je dana 7.9.2025. godine, oko 11.30 časova, u Pančevu, prišao oštećenom D.G.(1932) ispred prodavnice i rekao mu da prikuplja dobrovoljni prilog u zlatu za obnovu crkve, nakon čega su otišli do stana u kojem je živi D.G., gde je isti u prisustvu svoje supruge predao na ruke S.I. novac kao prilog u iznosu od 130.000 dinara i 2.120 evra, a koji mu je za uzvrat predao posuđe, na koji način ga je doveo u zabludu. Nakon zadržavanja osumnjičenog od strane PU u Pančevu, porodica istog obeštetila je oštećenog na taj način što mu je vratila novac u celosti.

Osumnjičeni je dana 23.12.2025.godine saslušan u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, a nakon saslušanja Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu predložilo je Osnovnom sudu u Pančevu da se prema osumnjičenom S.I. odredi mera zabrane napuštanja boravišta zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva.

