Uhapšen Pančevac osumnjičen za više krađa po crkvama

12:20

24.12.2025

MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu uhapsili su D. Ž. (1990) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dela krađa.

On se sumnjiči da je, u prethodnom periodu, iz više srpskih pravoslavnih crkava ukrao kutije u kojima se nalazio novac, a koje su pronađene pretresom njegovog stana i drugih prostorija.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Pančevu.

(Pančevac)

