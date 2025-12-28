Evo šta je napadač sa Novog Beograda rekao policiji

Napadač sa Novog Beograda, koji je ženi na stepeništu zgrade naneo devet ubodnih rana, uhapšen je danas i utvrđeno je da je reč o T.K. (46) koji je pre dva meseca izašao iz KPZ „Zabela“, saznaje „Blic“.

– Kad je uhvaćen na autobuskoj stanici, kada ga je policajac pitao: „Šta uradi to čoveče“, osumnjičeni je odgovorio: „Ja sam narkoman i HIV pozitivan“ – tvrdi očevidac koji se našao na autobuskoj stanici kada je policija uhapsila napadača sa Novog Beograda.

Reč je o T.K. Policija je osumnjičenom stavila lisice na ruke u Rakovici u Ulici pilota Mihajla Petrovića.

Podsetimo, napad na ženu se dogodio juče oko 13 sati na Novom Beogradu u stambenoj zgradi u kojoj ona živi na Novom Beogradu i to pred njenim unukom.

Uhapšen muškarac koji je juče ranio i opljačkao ženu na Novom Beogradu