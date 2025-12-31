Tragičan kraj potrage za Jovanom (20) iz Pančeva: Porodica prijavila nestanak nakon što je otišao na žurku
Potraga za Jovanom Palatinušem (20) nažalost ima tragičan kraj, što je potvrdila i majka nastradalog Pančevca, tvrde korisnici društvenih mreža, prenosi Blic.
Telo mladića, koji je nestao u okolini Pančeva, pronađeno je u njegovom vozilu koje je danas izvučeno iz kanala DTD kod Grebenca.
– Jovan je nestao pre tri dana nakon što je oko 2.45 ujutru svojim vozilom krenuo sa žurke u Vršcu. Porodici i prijateljima nastradalog mladića upućujemo najdublje saučešće – pisalo je u objavi, a prenosi Blic.