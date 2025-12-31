Hronika

Tragičan kraj potrage za Jovanom (20) iz Pančeva: Porodica prijavila nestanak nakon što je otišao na žurku

15:42

31.12.2025

Foto: MUP Srbije

Potraga za Jovanom Palatinušem (20) nažalost ima tragičan kraj, što je potvrdila i majka nastradalog Pančevca, tvrde korisnici društvenih mreža, prenosi Blic.

Telo mladića, koji je nestao u okolini Pančeva, pronađeno je u njegovom vozilu koje je danas izvučeno iz kanala DTD kod Grebenca.

 


– Jovan je nestao pre tri dana nakon što je oko 2.45 ujutru svojim vozilom krenuo sa žurke u Vršcu. Porodici i prijateljima nastradalog mladića upućujemo najdublje saučešće – pisalo je u objavi, a prenosi Blic.

 

Tagovi

Grebenac Jovan Platinuš vršac

