Prva fotografija uhapšenog Madura: DEA ima predsednika

Madura uhvatili pripadnici jedinice Delta, objavljena i fotografija.

Kako je objavio CBS, predsednika Venecuele Nikolasa Madura uhvatili su pripadnici elitne američke jedinice Delta. Elitna jedinica Delta odgovorna je i za misiju 2019. godine u kojoj je ubijen bivši vođa Islamske države Abu Bakr el Bagdadi.

Nikolas Maduro je uhvaćen u noći između petka i subote, ali još uvek nije poznato gde se trenutno nalazi.

Ảnh đầu tiên được công bố, trong đó thể hiện nhà độc tài Venezuela Nicolás Maduro bị quân đội Mỹ bắt giữ. pic.twitter.com/1JqgCu6tVN — Quang Đương (@John20949924660) January 3, 2026

Pojavila se i prva fotografija uhapšenog Madura, koga vode pripadnici Uprave za suzbijanje narkotika, poznatije kao DEA.

Madurova zamenica: Ne znamo da gde se nalazi, zahtevamo dokaz da je živ

Potpredsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je da vlada zemlje ne zna gde se nalaze predsednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores.

– Zahtevamo hitan dokaz da su predsednik Nikolas Maduro i prva dama Silija Flores živi – rekla je Rodrigez u audio-zapisu emitovanom na državnoj televiziji, preneo je Rojters.

Novi snimci napada kruže mrežama

Snimci koji pokazuju silinu udara pojavljuju se i dalje na društvenim mrežama.

Bombardean el Cuartel de la Montaña (Monumento 4F) donde reposan los restos de Hugo Chávez. #Caracas #Venezuela pic.twitter.com/BfnbRjvYtC — ABSOLUT EDU (@ABSOLUTEDU) January 3, 2026

Oklopno vozilo blizu rezidencije

Neposredno pre Trampovog saopštenja ispred Madurove palate snimljeno je oklopno vozilo.

BREAKING: Sirens sounding, Tanks patrolling the streets of Caracas, Venezuela, near the Miraflores Presidential Palace amid explosions and strikes pic.twitter.com/0jPi8vMtD8 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 3, 2026

Nikolas Maduro uhvaćen

Predsednik SAD Donald Tramp oglasio se nakon što je serija eksplozija potresla Venecuelu i potvrdio da su SAD izvele napade. Tom prilikom saopštio je i da je Maduro uhvaćen i izveden iz zemlje zajedno sa suprugom Silijom Flores.

Nebo nad Venecuelom zatvoreno

Prema podacima sa sajta „FlightRadar24“ u ovom trenutku nijedan civilni avion nije iznad teritorije Venecuele.

Napadnuto još nekoliko lokacija

Prestonica Venecuele nije bila jedina na meti. Napadnuti su i ciljevi u saveznim državama Miranda, Aragua i La Guaira, zbog čega je predsednik zemlje Nikolas Maduro proglasio vanredno stanje.

Napadi na Karakas i nekoliko saveznih država

U glavnom gradu Venecuele Karakasu prijavljeno je oko 1.30 po lokalnom vremenu odjeknulo je nekoliko eksplozija, dok se moglo videti da grad u niskom letu nadleću avioni.

