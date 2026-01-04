Vučić: Srbiji u ovom trenutku ne preti opasnost od potencijalnog agresora

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u ovom trenutku državi ne preti opasnost od potencijalnog agresora ali da to ne znači da neće postojati za nekoliko meseci ili za godinu dana.

Vučić je posle današnje sednice Saveta za nacionalnu bezbednost rekao da je to telo razmatralo pitanja regionalne vojne i političke bezbednosti s osvrtom na situaciju u Evropi i svetu, energetske bezbednosti i sigurnosti srbije i američke akcije u Venecueli.

On je kazao da je jedan od zaključaka Saveta za nacionalnu bezbednost da u slučaju eventualne agresije, Srbiji niko neće pomoći već da mora da se osloni na sopstvene snage.

„Videli ste po ovom što se dogodilo u Venecueli da moramo da se uzdamo u sebe. To je jedan od zaključaka Saveta za nacionalnu bezbednost. Da krenu neki iz regiona na nas niko nam neće pomoći“, kazao je Vučić.

Dodao je da je na sednici ocenjeno da „posebnu pretnju“ bezbednosti teritorijalnog integriteta i suvereniteta predstavlja vojni savez Prištine, Tirane i Zagreba.

„Nas posebno zabrinjava dalje naoružavanje Prištine suprotno povelji UN i Rezoluciji 1244 koja je de fakto suspendovana od strane velikih zapadnih sila i pojedinih velikih regionalnih igrača poput Turske. Posebnu pretnju bezbednosti našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta predstavlja alijansa Prištine, Tirane i Zagreba koja se odvija na širokom polju i uključuje zajedničku izradu kompleksnih borbenih sistema. Srbija to s pažnjom prati i priprema se za odbranu od onih koji otvoreno upućuju pretnje našoj zemlji“, kazao je Vučić.

On je kazao da se „ruši stari poredak u svetu“ i da danas u svetu „dominira pravo sile i pravo jačeg“.

„Ko je jači taj i tlači. To je jedini princip savremene politike danas u svetu. Svesni smo složenosti pozicije Srbije u Jugoistočnoj Evropi i ta kompleksnost naše pozicije biće sve izraženija, posebno jer se ruši stari poredak u svetu. Međunarodno javno pravo ne postoji, poredak UN postoji samo na papiru. Moramo dobro da razumemo posle akcije u Venecueli da međunarodni javni poredak i Povelja UN uopšte ne funkcionišu“, kazao je predsednik.

Najavio je da će u narednih godinu i po dana vojni kapaciteti Srbije biti skoro „udvostručeni“.

„Za manje od godinu dana predstavićemo takve sisteme da ne verujete da je moguće da ih Srbija ima a imaćemo ih. To je jedini stvarni odvraćajući faktor. Jedan deo oruđa i oružja dolazi iz naše zemlje a drugi deo nabavljamo u inostranstvu. Razgovarali smo i kako dalje da popunjavamo naše specijalne jedinice, rezerve će morati da budu na mnogo višem nivou a imaćemo i dodatna ulaganja u našu vojnu industriju“, kazao je predsednik.

Vučić posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost: Sačuvaćemo mir ali svojom snagom