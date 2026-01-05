Švajcarska zamrznula imovinu Madura i njegovih saradnika

Švajcarska je zamrznula svu imovinu koju u zemlji drže Nikolas Maduro i njegovi saradnici, objavio je u ponedeljak Savezni savet, nakon što su američke snage u Karakasu uhapsile Madura i prebacile ga u Sjedinjene Države.

Mera, koja stupa na snagu odmah i važi četiri godine, ima za cilj da spreči odliv potencijalno nezakonito stečene imovine i predstavlja dodatak postojećim sankcijama koje su uvedene Venecueli od 2018. godine, navodi se u saopštenju.

Zamrzavanje imovine ne utiče na članove aktuelne venecuelanske vlade, a Švajcarska je najavila da će nastojati da vrati sva sredstva za koja se utvrdi da su nezakonito stečena u korist venecuelanskog naroda.

