Jakovo: Uhapšen na Badnje veče nakon što je pretukao suprugu

Mirna praznična noć u Jakovu pretvorila se u krvavi pir!

M. S. (57) uhapšen je nakon što je, usred porodičnog doma, brutalno nasrnuo na svoju nevenčanu suprugu (59) i naneo joj jezive povrede!

Drama je počela sinoć kada je policiji u Surčinu stigao dramatičan poziv u pomoć. Pretučena žena je, jecajući, prijavila da ju je suprug nakon svađe zverski napao.

Kako saznajemo, M.S. se nije zaustavio samo na uvredama. U naletu besa, nesrećnu ženu je prvo besomučno čupao za kosu, a potom je usledio brutalan potez – snažnim udarcem zatvorenom šakom direktno u lice srušio je ženu na pod!

Lekari u KBC Zemun su zanemeli pred povredama nesrećne žene. Ona je dovezena sa vidnim podlivima, a detaljni pregledi tokom noći potvrdili su najgore – nosna kost joj je potpuno polomljena!

Policija je nasilnika odmah saterala u ćošak i privela ga u stanicu. Iako je pokušao da se opravda, alkotest je pokazao da je bio pod dejstvom alkohola.

Nasilnik se tereti za teško krivično delo Teška telesna povreda. Za ovo delo zaprećena je višegodišnja kazna zatvora, a istraga će pokazati šta je bio okidač za ovoliku agresiju u vreme kada se porodice okupljaju u miru.

Telegraf.rs