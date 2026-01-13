Uhapšene dve žene osumnjičene da su opljačkale Nadu Macuru

Policija je uhapsila dve žene zbog sumnje da su počinile krivično delo krađa, tako što su 11. januara opljačkale najpoznatiju srpsku doktorku i bivšu poslanicu Nadu Macuru.

Prema informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, Nada Macura je pokradena u gradskom prevozu u Beogradu na liniji 78, dok je putovala ka Banjici. Naime, kada je izašla iz autobusa na stanici kod pijace, primetila je da joj fali novčanik u kom su se nalazila sva dokumenta, ali i platne kartice.

Nada Macura je odmah slučaj prijavila policiji, a kako je za Telegraf.rs rekao izvor blizak istrazi, primetila je sumnjivo kretanje, ali, iako nije videla sam trenutak krađe, zapamtila je jedan detalj.

– Nada je ispričala da je primetila da se neko “mota” oko nje dok je bila u gužvi u autobusu. Ipak, u tom trenutku nije sumnjala da je meta džeparoša – ispričao je izvor za Telegraf.rs.

Osumnjičene žene su odmah iskoristile kartice i, dok je doktorka Nada Macura još pokušavala da se sabere i smiri, na njen telefon su počela da stižu obaveštenja iz banke. One su odmah počele da skidaju pare sa njenog računa, a Macura je ubrzo kontaktirala i banku kako bi blokirala kartice i sprečila lopove da uzmu još para sa njenog računa.

Srećom, dr Nada Macura u ovom incidentu nije povređena, ali je, kako saznajemo, pretrpela ogroman stres. Gubitak svih ličnih dokumenata i drskost lopova koji su novac počeli da troše istog trenutka ostavili su doktorku u šoku.

Redakcija Telegrafa kontaktirla je Nadu Macuru povodom ovog događaja, ali ona nije želela da daje izjavu za medije.

– Ne želim da komentarišem jer je istraga u toku. Bitno je da sam odmah prijavila i da su uhapšene – rekla je kratko Nada Macura za Telegraf.rs.

– Ne bih da pričam o tome zbog suđenja koje sledi – istakla je za Blic.

Osumnjičenima je, po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti saslušane kod nadležnog tužioca za krivično delo koje im se stavlja na teret.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.