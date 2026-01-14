Policija identifikovala 11 osoba koje su osumnjičene da su gađale Anu Bekutu

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je policija identifikovala 11 osoba koje su osumnjičene da su Anu Bekutu gađale ledenicama i drugim predmetima tokom koncerta na dočeku Srpske Nove godine u Čačku.

– Policija je identifikovala 11 lica. Devet lica je gađalo i orkestar i Anu, jedno lice je bacilo plastičnu kantu u restriktivni prostor, a jedno lice je i ušlo u restriktivni prostor. Mi smo to dostavili tužilaštvu i tužilaštvo treba danas da se izjasni da li tu ima dela ili nema dela. Tužioci obično pitaju da li neko hoće privatno da goni počinioce. Šta sad, Ana Bekuta treba privatno da goni ove što su je gađali? – rekao je Dačić na TV Pink.

Prema njegovim rečima, MUP i tužioci su prethodnih meseci imali dosta sporenja oko toga da li je gađanje policije jajima i farbom krivično delo ili nije.

– Mislim da je to izbegavanje da se preduzmu određene mere. Da je policija nekog tako gađala, sigurno bi podneli tužbu – ocenio je ministar.

On je naglasio da je ponašanje simpatizera opozicionih stranaka i blokadera prema Ani Bekuti nečuveno i necivilizacijsko.

– Simpatizeri opozicionih stranaka i blokadera su došli sinoć na ovaj koncert. To je nečuveno i necivilizacijsko ponašanje, naročito prema Ani Bekuti koja im je održala jednu moralnu lekciju iz ponašanja i koja ih je pitala da li ih je sramota zbog toga što rade. Šta je sada ona kriva što drži koncert? – naglasio je Dačić.

Haos na koncertu Ane Bekute u Čačku: Blokaderi je gađali grudvama

(Dnevnik)