Hronika

Lančani sudar na auto-putu „Miloš Veliki“: Muškarac (57) podlegao je povredama

13:21

16.01.2026

Podeli vest:

Foto: RINA
Foto: RINA

U teškom lančanom sudaru koji se jutros dogodio na auto-putu Miloš Veliki učestvovalo je devet putničkih vozila i jedan kamion.

Četiri osobe su povređene. Dve su već hospitalizovane, a dve su na putu za čačansku bolnicu.

 

Muškarac (57) podlegao je povredama koje je zadobio u jezivom lančanom sudaru koji se dogodio jutros oko 8 na auto-putu “Miloš Veliki”, piše Blic.

Prema nezvaničnim saznanjima, muškarac (57) primljen je sa teškim telesnim povredama na odeljenje Intenzivne nege u Opštoj bolnici u Čačku.

 

– U UC OB Čačak primljene su ukupno 4 osobe povređene u saobraćajnom udesu, jedna muška osoba zbog težine povreda primljena u Jedinicu intenzivnog lečenja, kao i dve ženske i jedna muška osoba stabilnih parametara kod kojih je u toku dijagnostika, potvrđeno je za RINU u OB Čačak.

Trenutno je na snazi obustava saobraćaja na deonici od Lučana ka Požege. Vozačima se preporučuje da koriste pravac preko Ovačar Banje.

Foto: RINA

Foto: RINA

Foto: RINA

Foto: RINA

Foto: RINA

Foto: RINA

Foto: RINA

Foto: RINA

(RINA)

Tagovi

auto-put lančani sudar Miloš Veliki

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.