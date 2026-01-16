Lančani sudar na auto-putu „Miloš Veliki“: Muškarac (57) podlegao je povredama

U teškom lančanom sudaru koji se jutros dogodio na auto-putu Miloš Veliki učestvovalo je devet putničkih vozila i jedan kamion.

Četiri osobe su povređene. Dve su već hospitalizovane, a dve su na putu za čačansku bolnicu.

Muškarac (57) podlegao je povredama koje je zadobio u jezivom lančanom sudaru koji se dogodio jutros oko 8 na auto-putu “Miloš Veliki”, piše Blic. Prema nezvaničnim saznanjima, muškarac (57) primljen je sa teškim telesnim povredama na odeljenje Intenzivne nege u Opštoj bolnici u Čačku.

– U UC OB Čačak primljene su ukupno 4 osobe povređene u saobraćajnom udesu, jedna muška osoba zbog težine povreda primljena u Jedinicu intenzivnog lečenja, kao i dve ženske i jedna muška osoba stabilnih parametara kod kojih je u toku dijagnostika, potvrđeno je za RINU u OB Čačak.

Trenutno je na snazi obustava saobraćaja na deonici od Lučana ka Požege. Vozačima se preporučuje da koriste pravac preko Ovačar Banje.

