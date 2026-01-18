JABUKA:Požar je pod kontrolom, iako vatra i dalje tinja

Jabučka seoska deponija ponovo je zapaljena juče oko podneva.

Prema rečima direktora nadležnog lokalnog Javnog komunalnog preduzeća „Vod-kom“ Slobodana Ilića pravovremenom akcijom požar je pod kontrolom, iako vatra i dalje gori.

– Uprkos otežanim uslovima, velikim naporima naših radnika i vatrogasaca uspeli smo da lokalizujemo požar na seoskoj deponiji. Međutim, vatra i dalje tinja, jer je prosto nemoguće zbog blata ulaziti tamo s bilo kakvom mašinom. S tim u vezi, zahvaljujem se i našem sugrađaninu, poljoprivredniku Vladimiru Avramovskom, koji je uspeo da svojim traktorom izvuče zaglavljen vatrogasni kamion – navodi Ilić.

Direktor napominje da je čin paljevine zabeležen nadzornim kamerama, da su snimci prosleđeni policiji i da će protiv počinioca biti podneta krivična prijava.

– Oni koji su videli počinioce, kažu da nisu iz Jabuke, kao i da su se dovezli “astrom” karavan. Na snimku se vidi da su najpre skupljali sekundarne sirovine, a neposredno pre nego što su krenuli, upalili su smeće. Očekujem da ćemo s policijom i poljočuvarskom službom otkriti počinioce, budući da imamo mnogo snimaka – napominje prvi čovek JKP-a „Vod-kom“.

Inače, ova besprizorna pojava se ponavlja već duže vreme, iako nadležni sve čine da je spreče.

(Pančevac/J. Filipović)

