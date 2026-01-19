Dom omladine: Održano tradicionalno takmičenje vozača

U Domu omladine održano je tradicionalno takmičenje vozača, u organizaciji Saveza vozača i automehaničara grada Pančeva. Događaj je okupio učesnike svih generacija sa ciljem provere znanja i unapređenja bezbednosti u saobraćaju, prenosi RTV Pančevo.

U Domu omladine vozači svih uzrasta imali su priliku da provere svoje znanje iz oblasti saobraćajnih propisa, na tradicionalnom takmičenju koje Savez vozača i automehaničara grada Pančeva organizuje već decenijama, promovišući bezbednu i odgovornu vožnju, rekao je Bora Pejić, sekretar Saveza vozača i automehanicara grada Pančeva. Takmičenje je sprovedeno u klasičnoj formi testiranja, nalik onima koji su se primenjivali pre ere kompjuterske tehnologije, što je učesnicima omogućilo da pokažu temeljno poznavanje saobraćajnih pravila.

Savez vozača i automehaničara grada Pančeva, koji postoji još od 1951. godine, kroz ovakve manifestacije kontinuirano neguje tradiciju edukacije i prevencije u saobraćaju, podsećajući vozače na značaj odgovorne i sigurne vožnje.