Snimak dronom: Plivanje za Časni krst na Tamišu

Tradicionalno plivanje za Časni krst u Pančevu održano je danas na gradskoj plaži na Tamišu. Plivalo je više od 130 učesnika, među kojima su bile i tri devojke, a prvi je do Časnog krsta doplivao osamnaestogodišnji Stefan Miltenović, koji je bio i najmlađi učesnik manifestacije.

Plivanje je počelo nešto posle 12 časova, nakon svetih liturgija koje su služene u hramovima Srpske pravoslavne crkve. Pogledajte snimako dronom koji je napravio fotoreporter Radovan Đerić.

Bogojavljanjski krst ove godine nosilo je oko 90 konjanika i četiri zaprege, koji su prošle kroz naselja Margita i centar grada.

Manifestaciju su organizovali Grad Pančevo, MZ Gornji grad, Turistička organizacija Pančeva i Udruženje „Srpska Sparta“.

Podetimo, u noći između nedelje i ponedeljka (uoči Bogojavljenja) priređen je vatromet kao najava praznika, a na samoj reci je bio postavljen i svetleći krst.

Osim centralne manifestacije u samom gradu, plivanje je 2026. godine organizovano i u okolnim mestima na Tamišu:

Jabuka: Do krsta je prvi doplivao Predrag Krstić na plaži Skela.

Glogonj: Po prvi put je organizovano plivanje na tamošnjoj plaži na Tamišu.

Opovo: Takođe je održano tradicionalno plivanje na reci.

