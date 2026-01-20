Lavrov se oglasio o prodaji NIS-a: Spremni smo na dijalog i sa Amerikancima
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov ocenio je kao uzajamno koristan preliminarni dogovor o prodaji paketa akcija srpske kompanije NIS, koji je u vlasništvu “Gaspromnjefta”, mađarskoj kompaniji MOL.
– Mi smo otvoreni na saradnju sa svima – rekao je Lavrov na konferenciji za novinare posvećenoj rezultatima ruske diplomatije, prenosi Sputnjik.
On je dodao da je Rusija voljna da sarađuje i sa američkom stranom po ovom pitanju.
– Spremni smo na dijalog i sa Amerikancima u vezi sa ovom temom – naveo je Lavrov.
Kompanija “Gaspromnjeft” je u ponedeljak potvrdila da je sa mađarskom MOL-om potpisala dogovor o namerama za prodaju paketa akcija u Naftnoj industriji Srbije, saopštila je ruska kompanija.
Prethodno je MOL saopštila da je potpisala obavezujući preliminarni ugovor sa “Gaspromnjeftom” o kupovini 56,15 odsto udela u NIS-u.
Za završetak transakcije neophodno je odobrenje Ministarstva finansija SAD i srpskih vlasti, a strane planiraju da ugovor o kupovini potpišu do 31. marta.
(Objektiv)