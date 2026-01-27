Pred pančevačku Svetouspensku akademiju

„Svetosavska akademija nije samo program, već praznik koji ujedinjuje. U njoj se prepliću molitveni tonovi, narodna i umetnička tradicija, mladi talenti i iskusni umetnici, reč, muzika i pokret. Ona nas podseća da su vera, znanje, istrajnost i dobročinstvo najveća nasleđa koje možemo da čuvamo i prenosimo dalje, baš onako kako je to Sveti Sava činio vekovima pre nas.

Pozivamo sve građane da svojim prisustvom uveličaju ovaj praznik duhovnosti i kulture i da zajedno, u slavu Svetog Save, podelimo trenutke koji nas povezuju i podsećaju ko smo, odakle dolazimo i koje vrednosti čuvamo”, ovim rečima Pančevačko muzičko društvo pozvalo je građanstvo Pančeva da poseti ovogodišnju Svetouspensku akademiju, koja će biti upriličena u Kulturnom centru u utorak, 27. januara, u 18 časova.

Besedu zbori dr Igor Stamenković

U svom pozivu Pančevačko muzičko društvo podseća da je Dan Svetog Save, ili Savindan, kako ga narod često naziva, značajan duhovno-kulturni događaj jer je posvećen utemeljivaču srpske duhovnosti, prosvete i narodnog identiteta, te da Svetosavska akademija i u životu našeg grada predstavlja jedan od najuzvišenijih trenutaka u kom se susreću tradicija, zajedništvo i umetnost.

Pokrovitelji Svetosavske akademije su Srpska pravoslavna crkvena opština „Centar” i Grad Pančevo. Domaćin je protojerej Slađan Tubić, starešina Svetouspenskog hrama, koji će sa učesnicima i gostima podeliti duh praznične radosti, a poseban trenutak večeri svakako će predstavljati svetosavska beseda, koju će održati profesor doktor Igor Stamenković, pružajući prisutnima priliku da se kroz reč i misao podsete trajnih vrednosti koje je Sveti Sava utkao u temelje srpskog naroda. Profesor Stamenković, koji je doktorirao s tezom „Odnos hrišćanskih crkava prema verskom turizmu”, predavač je na Departmanu za turizam na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Kultura za diku

Da je Dan Svetog Save prilika da se dosledno promoviše i ono što je najvrednije u našoj kulturi i umetnosti, svedoče i učesnici programa, koji je osmislila mr Vera Carina, umetnički rukovodilac Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva. Okosnica muzičkog dela programa upravo će biti nastupi glavnog ansambla PSCPD-a, kao i dečjeg hora i podmlatka ovog društva, koji kvalitetom izvođenja duhovne i tradicionalne srpske muzike plene i van granica Pančeva. Tu će biti i prvi izvođački ansambl KUD-a „Stanko Paunović” NIS–RNP Pančevo i dečji hor „Vokal Kids”, po kojima se takođe naš grad prepoznaje, a, naravno, svečanost posvećena srpskom prosvetitelju Svetom Savi ne može da prođe bez hora osnovne škole koja nosi njegovo ime. Takođe, u program su uvršteni i naši vrsni mladi muzičari Aleksa Marinković na fagotu i Marijana Marček na klaviru. U dramskom delu programa učestvovaće i Omladinsko pozorište „Atelje mladih”, kojima bi trebalo toplo poželeti da Pančevu vrate oreol grada s najboljim amaterskim pozorišnim sastavom na prostorima koje danas zauzima šest država nastalih od bivše Jugoslavije. A u goste nam stiže i glumac Bojan Žirović, dobitnik, između ostalih, i Sterijine nagrade i nagrade „Miloš Žutić”, čija se biografija proteže od filma „Mi nismo anđeli” pa do serije „Vreme smrti”.

(Pančevac / N. Simendić)

Kulturni centar Pančevo: Svetosavska akademija 27. januara

DIGLI PUBLIKU NA NOGE Hor Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva u Temišvaru izveo VOSTANI SRBIJE