Prve fotografije velike zaplene: Beograđanin krio 100 KG marihuane

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, zaplenili oko 100 kilograma marihuane i uhapsili mladića.

Akcija je sprovedena na teritoriji Beograda, a osumnjičeni U. M. (29) uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je tokom upada u jednu garažu u Beogradu otkrila veliku količinu narkotika. Marihuana je bila raspoređena u čak 98 paketa, a veći deo zaplene pronađen je sakriven unutar vozila koje se nalazilo u objektu.

Ministar Dačić je naglasio da je ovo još jedan dokaz odlučne borbe države protiv narko-dilera:

“Čestitam pripadnicima UKP na uspešno realizovanoj akciji. MUP nastavlja intenzivnu borbu protiv trgovine narkoticima i svih oblika organizovanog kriminala”, poručio je Dačić.

Sledi saslušanje u Tužilaštvu

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Nakon isteka tog roka, on će uz krivičnu prijavu biti sproveden u Više javno tužilaštvo u Beogradu, gde će biti saslušan o poreklu i nameni zaplenjene droge.

