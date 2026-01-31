JKP Drugi oktobar: Čišćenje atmosferskih kanala

Tokom ove nedelje, ekipe JKP „Drugi oktobar“ izvele su radove na čišćenju atmosferskih kanala, gajgera i rešetki u Ulici Stevana Nemanje, Podvršanskoj ulici i u Ulici Gudurički put.

Radovi su obuhvatili čišćenje atmosferskih kanala, uklanjanje nanosa blata, mulja, lišća i otpada, kao i detaljno čišćenje rešetki, čime je unapređena funkcionalnost i smanjen rizik od zadržavanja vode tokom obilnih padavina.

Uporedo sa ovim radovima, čišćenje gajger slivnika obavljeno je i na sledećim lokacijama: u Dvorskoj ulici, Ulici Zmaj Jovina, Kumanovskoj ulici, Bulevaru Žarka Zrenjanina, Bulevaru Miloša Obilića kod gradskog jezera, na Svetosavskom trgu, u Sremskoj ulici, na Trgu pobede i u Ruskom parku.

Sledeće planirane aktivnosti obuhvataju čišćenje jugoistočnog kanala i Jovanovog potoka, koje će se izvoditi uz angažovanje teške mehanizacije i ljudstva.

JKP „Drugi oktobar“ nastavlja sa planskim održavanjem atmosferske kanalizacije na teritoriji grada, u cilju povećanja bezbednosti i zaštite komunalne infrastrukture.

(Pančevac)