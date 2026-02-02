Pupinova škola u Idvoru: Uskoro savremena interaktivna postavka

IDVOR – Za desetak hiljada posetilaca, koliko godišnje dođe u Idvor, škola koju je pohađao Mihajlo Pupin i koja je kasnije pretvorena u muzej bila je jedna od najvažnijih lokacija na turističkoj mapi ovog južnobanatskog mesta. Poslednjih godina objekat se renovira, a po završetku radova ovde će ponovo biti muzej sa interaktivnim postavkama i raznim sadržajima interesantnim za posetioce.

Škola koju je pohađao Mihajlo Pupin u Idvoru, prva stepenica ka svetu jednog od najvećih srpskih umova, podignuta je davne 1843. godine a krajem 70 tih godina prošlog veka pretvorena je u muzej. U međuvremenu zdanje je oronulo, muzejska postavka premeštena u Dom kulture a 2021. godine počela je obnova. Zamenjen je krov,urađena fasada i počeli su unutrašnji radovi.

Prošle godine za dalju rekonstrukciju dodeljeno je 20 miliona dinara iz pokrajinskog budžeta i 10 miliona iz republičkog.

„Ovim sredstvima smo se značajno približili krajnjem cilju, da se ovaj objekat nakon završetka svih radova ponovo otvori kao muzej Mihajla Pupina. I jeste krajnji cilj da u ovoj zgradi postoji nova savremena interaktivna postavka posvećena Pupinu“, kaže Svetislav Zakić, direktor Doma kulture“Mihajlo Pupin“ u Idvoru.

Dve velike učionice biće ispunjene mnogobrojnim eksponatima a interaktivna muzejska postavka prilagođena svim uzrastima. U okviru ovog objekta nalaziće se kafe i suvenirnica, gde će meštani Idvora moći da izlože svoje proizvode.

„Od 1979. godine je postao muzej Mihajla Pupina i tada je napravljena postavka koja je sada zastarela ali pojedini eksponati kao što je bila stara učionica, skamije,tabla, to će sve biti sačuvano i preseljeno u okviru nove postavke“, kaže Zakić.

Potrebno je još oko 45 miliona dinara da se ovaj objekat kompletno obnovi i nabavi neophodna oprema. Nakon toga biće otvoren za posetioce kojih u rodnom mestu velikog naučnika ima godišnje i do 10 hiljada iz cele Srbije i inostranstva, uglavnom iz Amerike.

(RTV)