Hronika Hronika

VJT Pančevo: Muškarac iz Dolova osumnjičen za stavljanje u promet opojnih droga

16:51

03.02.2026

Podeli vest:

Foto: Milan Šupica

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu je određeno zadržavanje prema licu U.B. (rođen 2005. godine) iz Dolova u trajanju do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Osumnjičeni je uhapšen jer se tereti da je dana 3.2.2026. godine u prepodnevnim časovima, u Pančevu u ul. Bavaništanski put, neovlašćeno, sakriveno u zemlji, držao radi prodaje opojnu drogu amfetamin u količini od 24 kilograma i 600 grama.

Osumnjičeni će biti sproveden u Više javno tužilaštvo u Pančevu radi saslušanja.

Foto: MUP Srbije

Naime, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Upravom kriminalističke policiјe (UKP), zadali su ozbiljan udarac ilegalnoј trgovini narkoticima zaplenivši oko 25 kilograma materiјe za koјu se sumnja da јe amfetamin.

Foto: MUP Srbije

Kako јe potvrdio potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, u ovoј akciјi uhapšen јe U. B. (21) iz okoline Pančeva. On se tereti za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opoјnih droga.

(Pančevac)

Tagovi

Dolovo droga VJT

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.