VJT Pančevo: Muškarac iz Dolova osumnjičen za stavljanje u promet opojnih droga

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu je određeno zadržavanje prema licu U.B. (rođen 2005. godine) iz Dolova u trajanju do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Osumnjičeni je uhapšen jer se tereti da je dana 3.2.2026. godine u prepodnevnim časovima, u Pančevu u ul. Bavaništanski put, neovlašćeno, sakriveno u zemlji, držao radi prodaje opojnu drogu amfetamin u količini od 24 kilograma i 600 grama.

Osumnjičeni će biti sproveden u Više javno tužilaštvo u Pančevu radi saslušanja.

Naime, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Upravom kriminalističke policiјe (UKP), zadali su ozbiljan udarac ilegalnoј trgovini narkoticima zaplenivši oko 25 kilograma materiјe za koјu se sumnja da јe amfetamin.

Kako јe potvrdio potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, u ovoј akciјi uhapšen јe U. B. (21) iz okoline Pančeva. On se tereti za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opoјnih droga.

(Pančevac)