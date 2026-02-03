MUP:Oglušio se o zabranu MUP-a i prodao 5,5 tona opasnog otpada

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu su po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, uhapsili su J. M. (52), zbog sumnje da je, uprkos zabrani MUP-a, skinuo službeni pečat i prodao 5,5 tona mešanog opasnog otpada.

On je osumnjičen za krivična dela skidanje službenog pečata i znaka i unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija, saopštio je MUP. Sumnja se da se oglušio o zabranu Ministarstva unutrašnjih poslova jer je skinuo službeni pečat i radi pribavljanja materijalne koristi prodao oko 5,5 tona mešanog opasnog otpada, kao i veću količinu otpadnih polovnih akumulatora, koji takođe predstavljaju opasan otpad, što mu je u prethodnom periodu bilo ostavljeno na čuvanje, uz zabranu otuđenja, na placu u Banatskom Karlovcu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

(Pančevac)