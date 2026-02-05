GLOGONJ: Poljoprivrednici, obuka o upotrebi hemijskih sredstava za zaštitu bilja u nedelju

Obuka za upotrebu hemijskih sredstava za zaštitu bilja biće održana u nedelju, 8. februara, od 9 sati u Domu kulture u Glogonju.

Obavezu da prođu ovu obuku imaju svi poljoprivrednici koji se profesionalno bave proizvodnjom i prodajom hrane.

Nakon provere znanja, poljoprivrednicima će biti izdati certifikati i oni će biti uslov za kupovinu preparata za zaštitu bilja, ali i za dobijanje subvencija.

Uslov za učešće u obuci je uplata takse u iznosu od 3.440 dinara.

Uplata se može obaviti na sledeći način: Primalac: Budžet Republike Srbije; Svrha uplate: Uplata takse za obuku i proveru znanja radi izdavanja sertifikata profesionalnog korisnika sredstava za zaštitu bilja; Iznos: 3.440 dinara; Broj računa: 840-30980845-83; Model: 97; Poziv na broj: 7614842019851508742321.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefone 062/755-769 i 062/412-975.

(Pančevac/J. Filipović)

