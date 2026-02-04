Zajednička akcija „Higijene“ i „Zelenila“ za čistiju ulicu

U ulici u naselju Strelište, koja vodi ka crkvi i na čijem početku se nalazi i stajalište za kontejnere, bilo je i kabastog otpada – starog nameštaja i ambalaže.

Zaposleni u radnim jedinicama „Čistači“ i „Iznošenje otpada“ JKP-a „Higijena“ Pančevo započeli su čišćenje Ulice Jovana Pavlovića, uz pomoć radnika JKP-a „Zelenilo“ koji seku šiblje ispod kog se otpad nalazi. U ovoj ulici u naselju Strelište, koja vodi ka crkvi i na čijem početku se nalazi i stajalište za kontejnere, bilo je i kabastog otpada – starog nameštaja i ambalaže.

Zasad je odneto približno 25 kubnih metara otpada vozilom sa dizalicom. Sitan otpad počišćen je bockanjem i grabuljanjem.

Koordinisani rad omogućiće potpuno čišćenje terena, prema rečima v. d. direktora JKP-a „Higijena“ Pančevo Bobana Đurđeva.

„Uklanjanjem ove divlje deponije – ostataka komunalnog i kabastog otpada – dovešćemo ovaj deo naselja u funkcionalno stanje koje kasnije samo treba pratiti i održavati“, izjavio je Boban Đurđev.

Očuvanje okoline je zajednički zadatak; za rezultate su odgovorne nadležne službe, kao i stanovništvo, koje treba da se pridržava pravila odlaganja otpada.

Prema Gradskoj Odluci o održavanju čistoće i upravljanju otpadom, usklađenoj sa Zakonom o komunalnim delatnostima i Zakonom o upravljanju otpadom, zabranjeno je odlagati: 1. komunalni otpad van uličnih posuda za otpad; 2. građevinski otpad, nastao u toku izvođenja građevinskih radova, na površinu javne namene.

U stubne kante treba odlagati sitne otpatke, u kontejnere i kućne kante – komunalni otpad. Kada je reč o kabastom otpadu, stanovništvo ga može izneti ispred domaćinstava tokom aprilske i oktobarske akcije, dvaput godišnje, kada ga Javno komunalno preduzeće „Higijena“ besplatno odvozi i deponuje. Mimo akcije, građanima – korisnicima usluga JKP-a „Higijena“ Pančevo omogućeno je, odlukom preduzeća, da kabasti i građevinski otpad odnesu na Staru deponiju, gde je deponovanje besplatno za količine do tri kubna metra.

Na to imaju pravo svakog meseca. Bitno je da dođu lično, da ne bi bilo zloupotreba, i da prikažu poslednji plaćen „Higijenin“ račun za odnošenje komunalnog otpada. Drugi način da pravilno odlože kabasti/građevinski otpad je unajmljivanje kontejnera, radnika i vozila „Higijene“, u vidu vanredne usluge koja se naplaćuje prema cenovniku koji je postavljen na sajtu preduzeća.

(Pančevac)