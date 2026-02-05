Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića, traga se za još jednom osobom

Policija je uhapsila jednu osobu za koju se sumnja da je bacila bombu na kuću pevača Zdravka Čolića, dok se za još jednom osobom traga, saopštio je MUP.

S. M. (1993) se tereti za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu i prema nalogu Višeg javnog tužilaštva odbređeno mu je zadržavanje od 48 sati.

MUP je, takođe, naveo da se sumnja da su S. M. i još jedna osoba za kojom se traga, 3. februara oko 4.52 došli do porodične kuće oštećenog na Dedinju gde su aktivirali i bacili ručnu bombu u dvorište.

Bomba je bačena u dvorište kuće pevača i niko nije povređen, ali je pričinjena materijalna šteta.

Nakon što je na njegovu kuću u Beogradu bačena eksplozivna naprava, Zdravko Čolić je rekao ističe da su svi članovi njegove porodice dobro i da je u Zagrebu, gde završava album.

