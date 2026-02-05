Hronika

Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića, traga se za još jednom osobom

11:20

05.02.2026

Podeli vest:

MUP Srbije
MUP Srbije

 Policija je uhapsila jednu osobu za koju se sumnja da je bacila bombu na kuću pevača Zdravka Čolića, dok se za još jednom osobom traga, saopštio je MUP.

S. M. (1993) se tereti za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu i prema nalogu Višeg javnog tužilaštva odbređeno mu je zadržavanje od 48 sati.

MUP je, takođe, naveo da se sumnja da su S. M. i još jedna osoba za kojom se traga, 3. februara oko 4.52 došli do porodične kuće oštećenog na Dedinju gde su aktivirali i bacili ručnu bombu u dvorište.

Bomba je bačena u dvorište kuće pevača i niko nije povređen, ali je pričinjena materijalna šteta.

Nakon što je na njegovu kuću u Beogradu bačena eksplozivna naprava, Zdravko Čolić je rekao ističe da su svi članovi njegove porodice dobro i da je u Zagrebu, gde završava album.

(Pančevac)

Tagovi

Bomba hapšenje Zdravko Čolić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.