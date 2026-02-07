NENAD RAKIĆ: Pančevo investira u budućnost

Modernizacija komunalne infrastrukture ostaje apsolutni prioritet Grada Pančeva: kroz investicioni plan za 2025. i 2026. godinu JKP „Vodovod i kanalizacija” kreće u odlučno rešavanje decenijskih pitanja vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda

Operativno sprovođenje kapitalnih projekata u JKP-u „Vodovod i kanalizacija” povereno je iskusnom menadžerskom timu na čelu sa v. d. direktora Nenadom Rakićem. On u javnim nastupima često naglašava da je funkcija direktora JKP-a „Vodovod i kanalizacija” moralna obaveza prema sugrađanima. Njegova vizija je jasna: komunalni sistem mora biti ostavljen u besprekornom stanju za buduće generacije.

– Naša deca zaslužuju grad u kojem je pristup čistoj vodi i modernoj kanalizaciji apsolutna podrazumevana stavka, a ne luksuz – kaže na početku razgovora za „Pančevac” Rakić.

Prioritet u dvogodišnjem planu, koji se u Pančevu već naziva „projektom decenije”, jeste izgradnja magistralnog vodovoda ka Novom Selu. Projektno-tehnička rešenja predviđaju izgradnju magistralnog cevovoda na pravcu Kačarevo – Banatsko Novo Selo, što je logistički i inženjerski izazov najvišeg reda.

Ovaj projekat nije samo pitanje postavljanja cevi; on podrazumeva i izgradnju modernog rezervoara u Kačarevu, koji će služiti kao ključni stabilizator pritiska. Meštani Banatskog Novog Sela, koji su decenijama čekali na rešenje ovog životnog pitanja, konačno će biti priključeni na centralni gradski sistem. To znači kraj korišćenju privatnih bunara i dobijanje stabilnog snabdevanja pijaćom vodom koja zadovoljava najstrože standarde ispravnosti. Istovremeno, Kačarevo dobija dodatnu sigurnost, jer će novi rezervoar eliminisati oscilacije u pritisku tokom letnjih meseci kada je potrošnja najveća.

Rakić objašnjava:

– Pančevo proživljava nezapamćenu građevinsku ekspanziju. Novi stambeni blokovi i širenje industrijskih zona zahtevaju od JKP-a „Vodovod i kanalizacija” da deluje proaktivno. Kako bi se izbegao scenario u kojem infrastruktura ne može da isprati rast broja potrošača, započet je proces izrade sofisticiranog hidrauličkog modela mreže. Ovaj digitalni „blizanac” vodovodnog sistema omogućiće inženjerima da simuliraju opterećenja i utvrde tačne tačke gde je potrebna rekonstrukcija kako bi se održao optimalan pritisak. U sklopu ovih priprema, preduzeće planira ozbiljno proširenje kapaciteta izvorišta. Na obalskim bunarima u Gradskoj šumi planira se izgradnja pet novih bunara tokom tekuće i naredne godine. Ovi objekti će sistemu doneti dodatnih 100 litara vode u sekundi, što predstavlja značajnu rezervu za budućnost i garantuje da Pančevo neće imati restrikcije čak ni u najsušnijim periodima.

Postojeće postrojenje za prečišćavanje vode decenijama je uspešno služilo gradu, ali projekcije rasta stanovništva i industrije ukazuju na to da su kapaciteti blizu limita.

– Naša dužnost je da analiziramo postojeće stanje u pogledu količine i kvaliteta, jer je sistem projektovan za parametre koji su davno prevaziđeni. Elaborati koji su u izradi ponudiće rešenja za proširenje kapaciteta prerade, uz primenu najnovijih tehnologija u filtraciji i dezinfekciji vode, čime će se Pančevo osigurati za narednih pedeset godina – najavljuje Rakić.

Stara Misa, sa ulaganjem od 300 miliona dinara, dobiće kompletnu fekalnu kanalizaciju. Radovi obuhvataju preostale ulice koje su do sada bile „slepe tačke” na mapi grada, čime se direktno utiče na ekološku sliku i zdravlje građana. U Dolovu, rekonstrukcija u Ulici Žarka Zrenjanina teče po planu. Ovaj projekat, prema Rakićevim rečima, simbol je rešenosti da se standardi izjednače sa centrom Pančeva.

Uz to, izdvojeno je 65 miliona dinara za komunalno opremanje lokacija novih vrtića na Strelištu i Misi. Reč je o lokacijama koje su ranije bile infrastrukturno neopremljene, a sada će imati vrhunske priključke, što je bio preduslov za otvaranje ovih ustanova i prijem dece.

Poseban fokus stavljen je na zaštitu grada od atmosferskih voda i izlivanja Tamiša. Sanacija atmosferske crpne stanice „Crveni magacin” jedan je od najbitnijih tehničkih zadataka. Javna nabavka je pokrenuta, a cilj je potpuna revitalizacija agregata i pumpi. Kada vodostaj Tamiša poraste, ova stanica je ključna odbrana koja sprečava plavljenje nižih zona grada i podrumskih prostorija sugrađana.

– Tim koji vodim, kao jedan od najvećih ekoloških i zdravstvenih izazova vidi nasleđe azbestno-cementnih cevi. Projektna dokumentacija za njihovu potpunu zamenu je spremna. S ovim projektima, JKP „Vodovod i kanalizacija” je spremno da aplicira kod pokrajinskih i republičkih fondova, čime će se obezbediti sredstva za uklanjanje ovih zastarelih materijala i njihovu zamenu ekološki prihvatljivim i dugovečnim – rekao je Rakić.

Sprovodi se i digitalizacija mreže. Uvođenje pametnih merača i integracija omogućiće da se svakim delom sistema upravlja iz jednog centra. To znači da će se svaki gubitak vode ili kvar detektovati u realnom vremenu, što će drastično smanjiti troškove održavanja i gubitke koji su ranije bili neizbežni.

Da bi se ovakav obim posla mogao kvalitetno održavati, neophodna je moderna oprema. Planira se obnova voznog parka specijalnim vozilima za ispiranje kanalizacije i brze intervencije na vodovodnoj mreži. Međutim, Rakić poseban značaj pridaje ljudskim resursima, tj. stručnom kadru. Preduzeće je aktivno ušlo u program dualnog obrazovanja u saradnji sa Mašinskom školom Pančevo. Mladi Pančevci koji se školuju za vodoinstalatere sada imaju priliku da zanat peku uz najiskusnije majstore u JKP-u „Vodovod i kanalizacija”, čime im se pruža priliku da uče na terenu, uz najsavremeniju opremu.

Završetkom ovog dvogodišnjeg investicionog ciklusa, Pančevo će učvrstiti poziciju lidera u regionu. Strateški pristup, kako je rekao Rakić, jeste da se istovremeno radi na velikim magistralnim pravcima, zameni dotrajalih cevi, digitalizaciji i obrazovanju kadrova.

Cilj svih ovih velikih ulaganja jeste samo jedan: da Pančevci dobiju dugoročnu garanciju kvaliteta i stabilnosti. Pod sloganom da „Voda nije samo resurs, već pravo svakog građanina”, JKP „Vodovod i kanalizacija”, prema obećanjima novog rukovodstva, gradi temelje za Pančevo 21. veka – grad u kojem infrastruktura služi ljudima, a ne obrnuto.

(Pančevac / S. Trajković)

