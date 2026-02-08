Dramatičan snimak: Akcija spasavanja otetog pevača Daniela Kajmakoskog
Sve elitne jedinice MUP-a, UKP, SAJ i Žandarmerija, učestvovale u dramatičnoj akciji spasavanja pevača Daniela Kajmakoskog.
Sinoćna policijska akcija u Karađorđevoj ulici u Beogradu pretvorila se u pravu filmsku dramu kada se vozač belog „volvoa XC60“ oglušio o naređenje policije i dao gas do daske, u međuvremenu se ispostavilo da iza svega stoji otmica poznatog pevača Daniela Kajmakoskog (43), koji je u tom trenutku bio vezan u vozilu.
Kako otkriva naš izvor, policajci su tokom rutinske kontrole pokušali da zaustave vozilo, ali je vozač umesto kočenja, naglo ubrzao.
– U trenutku kada su mu dali znak da stane, vozač je krenuo ka Brankovom mostu. Bilo je jasno da se nešto ozbiljno dešava – kaže izvor.
(Pink.rs)