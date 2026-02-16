Ovo je snimak uništenog automobila Bake Praseta od pola miliona evra!
Skupoceni automobil jutjubera Bake Praseta zapaljen je noćas u naselju Beograd na vodi, a jutjuber je objavio jezivi snimak Mercedesa G Brabusa 800 u plamenu.
Uzrok nesreće nije još poznat, a njegova mašina procenjena je na čak pola miliona evra, te je materijalna šteta je ogromna.
Прикажи ову објаву у апликацији Instagram
Bogdan Ilić je pazario ovaj auto pre oko tri godine, ali nakon što ga je kupio, pokajao se i brzo je hteo da ga vrati.
Njegova reakcija na incident bila je u stilu koji ga prati od početka, te je izleteo ispred zgrade i rekao:
– Brabus je skuvan.
(24sedam)