Ovo je snimak uništenog automobila Bake Praseta od pola miliona evra!

10:25

16.02.2026

Printscreen/YT

Skupoceni automobil jutjubera Bake Praseta zapaljen je noćas u naselju Beograd na vodi, a jutjuber je objavio jezivi snimak Mercedesa G Brabusa 800 u plamenu.

Uzrok nesreće nije još poznat, a njegova mašina procenjena je na čak pola miliona evra, te je  materijalna šteta je ogromna.

 

Bogdan Ilić je pazario ovaj auto pre oko tri godine, ali nakon što ga je kupio, pokajao se i brzo je hteo da ga vrati.

Njegova reakcija na incident bila je u stilu koji ga prati od početka, te je izleteo ispred zgrade i rekao:

– Brabus je skuvan.

(24sedam)

 

