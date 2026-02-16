KAČAREVO: 39. „Slaninijada“ ugostiće brojne gurmane

Ova maska za lice usporava starenje i uklanja fleke
19:00
16.02.2026
Ovogodišnja 39. „Slaninijada“ biće održana od 19. do 22. februara u Kačarevu, kada će desetine hiljada posetilaca prodefilovati ovim mestom.
U ta četiri dana, gurmani sa raznih strana biće usluženi slaninom, šunkom, kobasicama, čvarcima i drugim mesnim prerađevinama, a svi gosti moći će da uživaju i u neponovljivoj atmosferi uz tamburaše, folklorne ansamble i autentične „slaninarske” izazove.
Manifestacija će svečano započeti u četvrtak, 19. februara, od 12 sati na velikoj bini u centru Kačareva, a zvanično će je otvoriti Aleksandar Stevanović, gradonačelnik Grada Pančeva, koji je pokrovitelj ovog događaja.
Istog dana, do 8 sati, biće prikupljani uzorci domaće slanine od 300 do 500 grama u kancelariji Turističke organizaciji „Slaninijada” u Ulici maršala Tita 35, a zainteresovani ih mogu poslati i brzom poštom o trošku organizatora.
Eminentna komisija sastavljena od profesora veterinarskog fakulteta iz Beograda Milana Baltića i Milana Božovića, kao i Vladana Đurkovića s Veterinarskog specijalističkog instituta iz Pančeva, odrediće pobednike u više kategorija, kao što su najbolja domaća, zanatska, industrijska, najduža/najveća i inostrana slanina, kao i najbolja slanina od mangulice.
Organizatori su ove godine pripremili i niz takmičenja, pa će tog prvog dana u parku biti održano nadmetanje za najbolji svinjski paprikaš, a u subotu i takmičenja u pravljenju najboljeg pasulja, brzom jedenju ljute paprike i slanine, u obaranju ruku.
Oni odvažniji moći će da se ogledaju u testu snage i izdržljivosti pod nazivom „Najjači slaninar”.
Neće izostati ni „Slaninarske karikature”, u okviru kojih će umetnici na duhovit način prikazati svoju inspiraciju slaninom, a poznati pančevački karikaturista Nikola Dragaš održaće radionicu na tu temu.
Nedelja je rezervisana za očuvanje tradicije, kada će od 10 sati na bini u hali biti održani koncerti tamburaša i folklornih ansambala.
Zatvaranje 39. „Slaninijade” je istog dana, 22. februara, od 18 sati.
(Pančevac/J. F.)
