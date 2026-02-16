KAČAREVO: 39. „Slaninijada“ ugostiće brojne gurmane

Ovogodišnja 39. „Slaninijada“ biće održana od 19. do 22. februara u Kačarevu, kada će desetine hiljada posetilaca prodefilovati ovim mestom.

U ta četiri dana, gurmani sa raznih strana biće usluženi slaninom, šunkom, kobasicama, čvarcima i drugim mesnim prerađevinama, a svi gosti moći će da uživaju i u neponovljivoj atmosferi uz tamburaše, folklorne ansamble i autentične „slaninarske” izazove.

Manifestacija će svečano započeti u četvrtak, 19. februara, od 12 sati na velikoj bini u centru Kačareva, a zvanično će je otvoriti Aleksandar Stevanović, gradonačelnik Grada Pančeva, koji je pokrovitelj ovog događaja.

Istog dana, do 8 sati, biće prikupljani uzorci domaće slanine od 300 do 500 grama u kancelariji Turističke organizaciji „Slaninijada” u Ulici maršala Tita 35, a zainteresovani ih mogu poslati i brzom poštom o trošku organizatora.

Eminentna komisija sastavljena od profesora veterinarskog fakulteta iz Beograda Milana Baltića i Milana Božovića, kao i Vladana Đurkovića s Veterinarskog specijalističkog instituta iz Pančeva, odrediće pobednike u više kategorija, kao što su najbolja domaća, zanatska, industrijska, najduža/najveća i inostrana slanina, kao i najbolja slanina od mangulice.

Organizatori su ove godine pripremili i niz takmičenja, pa će tog prvog dana u parku biti održano nadmetanje za najbolji svinjski paprikaš, a u subotu i takmičenja u pravljenju najboljeg pasulja, brzom jedenju ljute paprike i slanine, u obaranju ruku.

Oni odvažniji moći će da se ogledaju u testu snage i izdržljivosti pod nazivom „Najjači slaninar”.

Neće izostati ni „Slaninarske karikature”, u okviru kojih će umetnici na duhovit način prikazati svoju inspiraciju slaninom, a poznati pančevački karikaturista Nikola Dragaš održaće radionicu na tu temu.

Nedelja je rezervisana za očuvanje tradicije, kada će od 10 sati na bini u hali biti održani koncerti tamburaša i folklornih ansambala.

Zatvaranje 39. „Slaninijade” je istog dana, 22. februara, od 18 sati.

(Pančevac/J. F.)

