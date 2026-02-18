Ovu poruku nikako ne otvarajte: Srbijom kruži podmukla prevara

Pre otprilike nedelju dana građane Srbije je uznemirila SMS prevara koja nije baš podsećala na neke ranije koje su jasnije imale prikazane naznake obmane. Ljudi su se masovno žalili, ali poruke i dalje stižu.

Naime, u kratkom tekstu traži se da se glasa za devojku po imenu Marija, ali poruka je pažljivo osmišljena kako bi nekim ljudima zaista mogla delovati validno.

– Pozdrav! Možeš li, molim, dati svoj glas Mariji? Ona je ćerka mojih bliskih prijatelja i ova pobeda joj mnogo znači – piše u njoj uz url koji i podseća na one koji bi stvarno mogli da se koriste za neko glasanje.

Kako navodi Telegraf, poruka već neko vreme kruži po Srbiji. Ako kliknete na nju, tražiće vam da registrujete telefon.

Dodaje se da je jedna žena, koja je kliknula na link i registrovala telefon, našla u problemu nakon toga.

Njoj je oduzet je WhatsAPP nalog, a postoji i mogućnost da to nije jedino čime rezultira klik i registracija telefona sa linka.

Iako možda mnogima ovo deluje bezazleno, to uopšte ne mora biti tako.

Apel je za oprez i ne praćenje navedenih koraka jer sve posledice nisu i dalje otkrivene, a poruka još kruži i stiže građanima Srbije.

(Objektiv)