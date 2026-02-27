VJT Pančevo: Optužnica zbog muškarca iz Sefkerina zbog veće količine oružja

Više javno tužilaštvo u Pančevu podiglo je optužnicu Višem sudu u Pančevu protiv Z. M. (1974) iz Sefkerina, zbog postojanja opravdane sumnje da je nedozvoljeno držao veću količinu oružja, njegovih delova i municije.

Prema navodima optužnice, okrivljeni je 26. novembra 2025. godine, u garaži svoje kuće u Sefkerinu, držao pet automatskih pušaka, malokalibarsku pušku, više okvira i municije za puške, čije držanje nije dozvoljeno građanima. Takođe je posedovao pištolj, poluautomatsku pušku, više okvira i municije, za koje nije imao odobrenje nadležnog organa.

Okrivljenom se na teret stavlja krivično delo nedozvoljeno držanje oružja, za koje je zaprećena kazna zatvora od dve do dvanaest godina.

Tužilaštvo je predložilo da sud produži pritvor okrivljenom zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od ponavljanja krivičnog dela, da ga kazni u skladu sa zakonom, obaveže na plaćanje troškova krivičnog postupka, kao i da mu izrekne meru bezbednosti oduzimanja pronađenog oružja, delova oružja i municije.

