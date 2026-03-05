Nauk iz Dolova: Oklagija tanji testo, a deblja ukućane

Udruženje žena „Dolovke“ proteklog vikenda je u svojim prostorijama u dolovačkom Domu kulture organizovalo drugu radionicu za decu i mlade pod nazivom pod nazivom „Oklagija – tanjim testo, debljam ukućane“.

Predsednica navedene organizacije Katica Smiljković, podsetila je za „Pančevac“ da je prva bila organizovana u januaru.

– Tom prilikom smo s našom decom i omladinom mesili perece povodom slave Sveti Sava. Ovog puta na redu je bilo takozvano kršenje banice oklagijom, zatim sukanje testa i pravljenje kiflica. Inače, osmislile smo da svakog meseca imamo radionice povodom praznika koji je u tom mesecu i ima neku simboliku. Prezadovoljna sam angažovanjem naših članica i odzivom mladih. Da napomenem da smo i prostorije osvežile, pa je sada sve to novo tako da nam je prelepo i velika je želja da radimo. Dodatni stimulans je i to što smo dobili projekat na temu rodne ravnopravnosti od Pokrajine, a naravno i Grad Pančevo daje podršku našem radu – navodi Katica Smiljković.

(Pančevac/J. Filipović)

