VJT Pančevo: Optužni predlog protiv muškarca zbog proganjanja žene

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv M. S. (1993) iz Požarevca zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo proganjanje.

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, okrivljenom se stavlja na teret da je, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, od 29. novembra 2022. do 15. juna 2023. godine u Pančevu, protivno volji oštećene D. P. (1969), pokušavao da uspostavi neposredan kontakt sa njom.

Prema navodima optužnog predloga, on je oštećenoj uporno slao poruke i upućivao video-pozive putem aplikacije „Messenger“, koristeći nalog sa lažnim imenom. U tim porukama joj je pretio i zahtevao da mu šalje fotografije eksplicitnog sadržaja, što je ona, kako se navodi, učinila iz straha.

Takođe se sumnja da je oštećenu pozivao i sa skrivenog broja telefona, kao i da je njene eksplicitne fotografije prosleđivao članovima njene porodice. Tereti se i da je bez njenog znanja objavio oglas sa njenim fotografijama, nakon čega je oštećena počela da prima pozive nepoznatih osoba.

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenog osudi na kaznu zatvora u trajanju od devet meseci, kao i da mu izrekne meru bezbednosti zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenom u trajanju od najmanje jedne godine. Predložena je i mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

