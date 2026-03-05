PU Pančevo: Krivična protiv I. B. (36), sumnjiči se za krađu delova vozila

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, podneće krivičnu prijavu protiv I. B. (36) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela krađa.

On se sumnjiči da je, u prethodnom periodu, na području grada Pančeva skidao i krao delove sa parkiranih luksuznih vozila.

Brzim i efikasnim radom policija ga je identifikovala, a pretresom stanova u Pančevu i Beogradu koje koristi pronađeni su ukradeni delovi.

Protiv osumnjičenog će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.

(Pančevac)