STARČEVO: Osmomartovski bazar za vikend na Trgu neolita

Povodom Dana žena, predstojećeg vikenda u Starčevu biće priređen Osmomartovski bazar u organizaciji tamošnje Mesne zajednice.

Tom prilikom na lokalnom Trgu neolita, 7 i 8. marta, od 10 do 17 sati, svi koji žele da obraduju svoje supruge, majke, bake i druge dame, mogu obezbediti lep i originalan poklon.

Biće tu rukotovrina za svačiji ukus, pre svega cveća i cvetnih aranžmana, kao i raznih slatkih i slanih đakonija, pa nakita, odeće i mnogo toga još i to po pristupačnim cenama.

Među izlagačima naći će se i Udruženje žena „Neolit“, koje, prema rečima predsednice Ljiljane Zarić, već nudi osmomartovske rukotvorine u svojim prostorijama u Ulici Pančevački put, broj 1.

(Pančevac/J. Filipović)

Andrejić: Starčevo čuva postignuto i planira mnogo novog

STARČEVO: Najlepši slavski kolači plenili kreativnošću, ali i tradicijom