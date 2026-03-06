STARČEVO: Osmomartovski bazar za vikend na Trgu neolita
Povodom Dana žena, predstojećeg vikenda u Starčevu biće priređen Osmomartovski bazar u organizaciji tamošnje Mesne zajednice.
Tom prilikom na lokalnom Trgu neolita, 7 i 8. marta, od 10 do 17 sati, svi koji žele da obraduju svoje supruge, majke, bake i druge dame, mogu obezbediti lep i originalan poklon.
Biće tu rukotovrina za svačiji ukus, pre svega cveća i cvetnih aranžmana, kao i raznih slatkih i slanih đakonija, pa nakita, odeće i mnogo toga još i to po pristupačnim cenama.
Među izlagačima naći će se i Udruženje žena „Neolit“, koje, prema rečima predsednice Ljiljane Zarić, već nudi osmomartovske rukotvorine u svojim prostorijama u Ulici Pančevački put, broj 1.
(Pančevac/J. Filipović)
