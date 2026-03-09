Selo

Bazar u Glogonju: Planuli cvetni aranžmani od sapuna

14:00

09.03.2026

Foto: Privatna arhiva
Foto: Privatna arhiva

Udruženje žena „Glogonjke“ je povodom Međunarodnog dana žena organizovalo bazar svojih rukotvorina, pre svega cvetnih aranžmana od sapuna.

Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva

Prema rečima predsednice te organizacije Radmile Trajkovski njihovi  sugrađani su na to dobro reagovali.

– Svakog Osmog marta u selu organizujemo prodaju naših eksponata koje pravimo na radionicama. Ove godine su to bili cvetni aranžmani od sapuna. Prodaju smo organizovale nekoliko dana pre praznika i mogu reći da naši meštani veoma cene naš rad, jer na dan praznika ostale smo bez ičega. Volju za radom i opstankom  udruženja daju nam upravo oni koji godinama  kupuju sve što mi ponudimo. Tako nam daju vetar u leđa za dalji rad i pružaju iskrenu podršku – navodi Radmila Trajkovski.

(Pančevac/J. Filipović)

Tagovi

Glogonj osmi mart Udruženje žena Glogonjke

