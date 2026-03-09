Bazar u Glogonju: Planuli cvetni aranžmani od sapuna

Udruženje žena „Glogonjke“ je povodom Međunarodnog dana žena organizovalo bazar svojih rukotvorina, pre svega cvetnih aranžmana od sapuna.

Prema rečima predsednice te organizacije Radmile Trajkovski njihovi sugrađani su na to dobro reagovali.

– Svakog Osmog marta u selu organizujemo prodaju naših eksponata koje pravimo na radionicama. Ove godine su to bili cvetni aranžmani od sapuna. Prodaju smo organizovale nekoliko dana pre praznika i mogu reći da naši meštani veoma cene naš rad, jer na dan praznika ostale smo bez ičega. Volju za radom i opstankom udruženja daju nam upravo oni koji godinama kupuju sve što mi ponudimo. Tako nam daju vetar u leđa za dalji rad i pružaju iskrenu podršku – navodi Radmila Trajkovski.

(Pančevac/J. Filipović)

