Dobitnik NIN-ove nagrade u Pančevu

U „Književnom kafeu” Jasmine Topić, koji je ove nedelje zakazan za utorak 10. mart u foajeu Kulturnog centra u 19 časova, Pančevci će upoznati Darka Tuševljakovića, dobirnika NIN-ove nagrade. Tema razgovora u kojem će učestvovati i urednik izdanja Zoran Penevski, pančevački književnik, biće pre svega roman „Karota” ali i druga dela Tuševljakovića.

Jovica Aćin o romanu „Karota” „Karota” pleni u svim svojim sastojcima, u pripovedačkoj umešnosti, u razvijanju fabule, u zapletu i likovima, u opisima i temi o zlu i dobru u nama i drugima. Romanopisac nas ne štedi, ali upravo u tome jeste trajna vrednost njegovog dela majstorski izatkanog odvažnošću da se upečatljivo dočara delić drame u krajevima odavde do mora. Roman za pamćenje.”

Darko Tuševljaković je rođen 1978, u Zenici. Do sada je objavio tri zbirke priča (Ljudske vibracije, Naknadne istine, Hangar za snove), kao i četiri romana (Senka naše želje, Jaz, Jegermajster, Uzvišenost). Za roman „Jaz” dobio je 2017. Evropsku nagradu za književnost, a 2023. za zbirku priča „Hangar za snove” Andrićevu nagradu. Dela su mu dosad prevedena na osam evropskih jezika. Živi u Beogradu i radi kao urednik i prevodilac.

(Pančevac)