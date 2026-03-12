Muk u Brestaču: Darko Lazić se oprašta od brata, poznat datum sahrane

U porodičnom domu u Brestaču ne prestaje da pristiže narod kako bi ožalošćenima izjavili saučešće.

Darko Lazić je neutešan i ne može da se pomiri sa činjenicom da je ostao bez brata i da mu sada priprema poslednji ispraćaj. Kako je pevač saopštio, sahrana Dragana Lazića obaviće se sutra, u petak 13. marta. On će biti sahranjen u Brestaču.

Kako je pevač istakao, porodica se priprema da sutra isprate svog najmilijeg na večni počinak. Nakon što danas bude završena obdukcija, očekuje se da telo bude dopremljeno, kako bi porodica mogla da organizuje sahranu i oprosti se od Dragana u krugu najbližih prijatelj, rodbine i komšija.

Od trenutka kada je saznao za tragediju, Darko je slomljen od bola i ne ispušta iz ruku stvari koje su pripadale njegovom bratu, kao da na taj način pokušava da sačuva poslednji kontakt sa njim.

Darko Lazić je jecajući medijjima rekao da je pola njegovog života otišlo sa Draganom.

Biću jako kratak, neću puno da pričam, ne znam ni šta da vam kažem. Kao da sam izgubio deo sebe, sve mi je ovo jako teško palo“, u jednom dahu je ispričao pa dodao:

„Hvala vam što ste došli, molim vas za malo razumevanja, nemam snage ni reči ni suza, moram da se vratim u kuću. Izgubio sam pola sebe, pola svog srca. Ne mogu više da pričam, nemojte mi ništa zameriti.“

Podsetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova se oglasilo povodom ove tragedije kod Šapca i saopštilo da je uhapšen vozač automobila star 62 godine.

(Pančevac)