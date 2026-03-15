Kako su Zoran i Milan tragali za buljinom u Peščari

Poznati pančevački ornitolog dr Zoran Manasijević veliki je ljubitelj ptica i na razne načine pokušava da im popravi uslove života na ovim prostorima.

Nedavno je sa sugrađaninom Milanom Martićem krenuo tragom buljina, naše najveće sove.

Oni su pre desetak dana obilazili područje Malog peska na istočnom rubu Deliblatske peščare.

– Prijatelj Milan Martić je strastveni ljubitelj prirode i živoga sveta, tako da delimo slična interesovanja i često zajedno odlazimo u posmatranje ptica. I tako nas dvojica smo nedavno tražili našu najveću sovu buljinu u Peščari. U ovom periodu ona se gnezdi i mužjak se u ranim večernjim satima oglašava dalekočujnim hukanjem, prizivajući ženku. Poslednje tri godine u našoj zemljih se tokom februara radi nacionalni popis buljine s ciljem boljeg upoznavanja ove sove i njenog populacionog statusa. Ova sova prvenstveno koristi kamenite litice za smeštaj gnezda, ali pošto toga nema u ravnici, zadovoljava se i lesnim i peščanim odsecima. Nismo je čuli, ali smo svim čulima uživali u večernjoj lepoti našeg Banata – navodi Zoran Manasijević.

(Pančevac/J. Filipović)

