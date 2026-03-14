Grad Pančevo: Obaveštenje i apel za građane Strelišta

Grad obaveštava javnost da su započeti radovi na internoj saobraćajnici u okviru izgradnje novog objekta vrtića „Pčelica” na Strelištu

Radovi na saobraćajnici se izvode u sklopu realizacije projekta izgradnje novog vrtića, čiji je cilj unapređenje predškolskog obrazovanja i stvaranje boljih uslova za boravak dece i rad zaposlenih.

Zatvaranje pešačke staze nije privremenog karaktera, imajući u vidu da se deo postojeće staze nalazi u okviru parcele namenjene za izgradnju vrtića. Projektom je predviđeno postavljanje stalne ograde oko kompleksa, usled čega će pešačka komunikacija biti izmeštena i prilagođena novom urbanističko-saobraćajnom rešenju prostora.

Prostor gradilišta obezbeđen je i ograđen u skladu sa svim važećim propisima bezbednosti i zdravlja na radu. Grad Pančevo moli sugrađanke i sugrađane da ne koriste pešačku stazu koju su dosad koristili i da omoguće nesmetano izvođenje radova.

Nadležni zahvaljuju stanovnicima Strelišta i korisnicima na strpljenju i saradnji tokom trajanja radova.

Izgradnja novog vrtića „Pčelica” u naselju Strelište predstavlja značajnu investiciju u razvoj lokalne zajednice i unapređenje kapaciteta predškolskih ustanova.

(Pančevac / S. T.)

